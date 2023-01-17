КГИОП добился возбуждения уголовного дела из-за аварийного состояния дачи Фаберже

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) смог добиться возбуждения уголовного дела из-за аварийного состояния памятника усадебной архитектуры XIX века — "Дачи Фаберже К.Г (А.К)", расположенного в Осиновой Роще, информирует пресс-служба ведомства.

КГИОП отчитался, что дело по ч. 1 ст. 243.1 УК РФ (Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия) завели в управлении МВД по Выборгскому району. Фигурантом является неустановленное лицо.

Объект и земельный участок находятся в пользовании ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" (АУИПИК)".

Специалисты комитета побывали на территории дачи Фаберже в августе 2022 года. В ходе визита эксперты установили факт аварийного состояние памятника архитектуры: разрушение кирпичной кладки, отсутствующие окна и двери, мусор, утрата некоторых архитектурно-художественных элементов и ограждения парадной лестницы.

Напомним, в сентябре 2022 года стало известно о подаче КГИОП иска к Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры, на балансе которого находится дача Фаберже, из-за состояния объекта.