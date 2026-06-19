Администрация Петроградского района и "Ленфильм" договорились о сотрудничестве

Глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков и генеральный директор киностудии "Ленфильм" Надежда Андрющенко 19 июня подписали соглашение об информационном сотрудничестве, сообщили в пресс-службе районной администрации. Церемония подписания прошла на территории киностудии. Стороны собираются вместе организовывать кинопоказы, встречи жителей с актерами и режиссерами и другие мероприятия.

"Благодарю руководство киностудии "Ленфильм" за сотрудничество. Уверен, что совместная работа послужит развитию культурного потенциала района и сохранению исторического наследия Санкт-Петербурга," - заявил Ваньчков.

Трейлеры новых фильмов и другие информационные материалы будут публиковаться на сайте и в соцсетях администрации Петроградского района. Кроме того, киностудии предоставят возможность проводить мероприятия на районных площадках.

В феврале 2026 года все акции киностудии "Ленфильм" перешли в собственность Петербурга. Смольный планирует открыть на базе студии центр исторического и патриотического кино. Также финансовую поддержку студии оказывает Министерство культуры. В июне на полях Петербургского международного экономического форума вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что городские власти занимаются формированием совета директоров и попечительского совета киностудии.

Дарья Нехорошева / Фото: Администрация Петроградского района