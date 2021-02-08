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15:10

Вишневский недоволен травлей, которую он видит в отношении Явлинского

фото ЗакС политика Вишневский недоволен травлей, которую он видит в отношении Явлинского

Петербургский депутат Борис Вишневский выразил свое сожаление в связи с тем, что его однопартийца Григория Явлинского стали массово и не всегда вежливо критиковать после публично выраженного им неприятия методов политической работы Алексея Навального. По мнению Вишневского, его старший коллега имеет право на свою точку зрения, а его оппоненты, напротив, не имеют права на хамство в его адрес.

"Никто не вправе устраивать травлю Явлинского за его мнение и тем более обвинять его, что он действует по заказу Кремля. Это чудовищная ложь  — при том, что большая часть статьи Явлинского посвящена резкой критике Путина и его режима, а отравление Навального он открыто называет примером государственного террора", - цитирует депутата ЗакСа издание Znak.com

Вишневский обратил внимание на то, что "Яблоко" стало единственной партией, которая поддержала Навального после его летнего отравления и добивалась официального расследования инцидента. Политик ожидает, что коллективная позиция членов партии относительно сказанного Явлинским о Навальном выработается на текущей неделе, на заседании партийного бюро.

Отметим, что текст Явлинского, в котором тот касается персоны Навального и отказывает ему в демократизме, осудило молодежное крыло петербургского "Яблока".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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