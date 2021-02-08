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8 февраля, 19:42

Саратовского коммуниста Бондаренко оштрафовали на 20 тысяч рублей

фото ЗакС политика Саратовского коммуниста Бондаренко оштрафовали на 20 тысяч рублей

Фрунзенский районный суд Саратова 8 февраля назначил штраф в 20 тысяч рублей депутату Саратовской областной думы от КПРФ Николаю Бондаренко за участие в протестной акции 31 января, говорится на сайте суда.

Его признали виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП). В суде установили, что Бондаренко принимал участие в акции, "несмотря на требования сотрудников ОВД разойтись".

Депутата задержали несколькими часами ранее на выходе из дома. В его поддержку высказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также региональные отделения партии, включая петербургское. 

Напомним, 31 января в российских городах прошли акции "Свободу Навальному", на которых также были подняты лозунги в поддержку других политических заключенных и против коррупции.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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