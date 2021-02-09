Сроки завершения строительства будущих станций метро в Петербурге сдвинули на год

Компания "Метрострой" и Смольный подписали соглашение о переносе сроков завершения возведения тоннелей между будущими станциями городской подземки - от "Спасской" до "Горного института" и от "Путиловской" до Юго-Западной".

Соответственно, обитатели Василеостровского и Красносельского районов смогут воспользоваться услугами новых станций метро как минимум в конце 2024 года. При этом, как напоминает "Фонтанка", дополнительные соглашения Дирекция транспортного строительства и "Метрострой" подписали ещё в конце 2020 года.

Торможение процесса объяснили "сокращением лимитов бюджетных ассигнований".

У "Метростроя", добавим, по-прежнему нет постоянного главы - последний раз совет директоров компании на месяц выбрал начальником подземки зампредседателя КРТИ Ивана Каргина.