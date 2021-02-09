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13:41

Вандалы разрисовали сфинксов на Египетском мосту черными "слезами"

фото ЗакС политика Вандалы разрисовали сфинксов на Египетском мосту черными "слезами"

Неизвестные облили черной краской сфинксов на Египетском мосту в Адмиралтейском районе Петербурга, очевидцы сообщили об этом в группе "Признавашки. ДТП и ЧП".

Фотографии сфинксов были опубликованы в ночь на 9 февраля. На кадрах видно, что под глазами скульптур появились черные "слезы".

Начальник отдела памятников и мемориальных досок музея городской скульптуры Екатерина Шишкина в разговоре с "Петербургским дневником" сообщила, что реставраторы уже осмотрели сфинксов и составили акты, но провести какие-либо реставрационные работы пока не позволяет погода. В сильный мороз даже краску на объекты культурного наследия наносить нельзя, это может необратимо повредить памятнику, пояснила Шишкина. По ее словам, к реставрации можно будет приступить, когда в течение нескольких дней температура воздуха будет составлять 6-8 градусов.

"Мы готовим обращение по факту вандализма в правоохранительные органы, чтобы они нашли тех людей, которые это сделали. А как только потеплеет, займемся приведением сфинксов в порядок", - сказала представительница музея.

Схожим образом от рук хулиганов страдают русалки на фасаде дома Николаевых на Садовой улице. В январе их уже очищали от черных "слез".

фото: Признавашки. ДТП и ЧП / "ВКонтакте"

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