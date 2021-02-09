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15:25

Концепцию музея-заповедника на Охтинском мысе передали в Минкульт

фото ЗакС политика Концепцию музея-заповедника на Охтинском мысе передали в Минкульт

Заместитель председателя Петербургского отделения ВООПИК Александр Кононов 9 февраля на пресс-конференции "Интерфакс" сообщил, что подготовленная концепция археологического музея-заповедника на Охтинском мысу уже направлена в министерство культуры. Ведомство вместе с администрацией Петербурга и руководителем "Газпрома" назначены президентом России Владимирым Путиным ответственными за проработку идеи археологического музея. 

Концепцию археологического музея-заповедника  на пресс-конференции "Интерфакса" представил вице-президент Союза архитекторов Петербурга Святослав Гайкович. Он отметил, что инициаторами ее разработки стали ВООПИК города и Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия.

По его словам, предлагается воссоздать валы бастионов шведской крепости Ниеншанц - они создадут опорную сетку. Между ними пространство можно перекрыть и разместить внутри основную экспозицию музей, рассказал Гайкович. Он уточнил, что данное перекрытие закроет собой остатки новгородского укрепления и крепости Ландскрона. На этом экспозиция не должна заканчиваться: есть находки с территории Охтинского мыса, которые сейчас находятся в на хранении в музеях, сообщил вице-президент Союза архитекторов Петербурга. Он добавил, что эти находки можно выставить на экспозициях в бастионах. 

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Гайкович добавил, что вокруг самого невысокого здания предлагается разбить парк с прогулочной зоной. Также предлагается восстановить ковш Охтинской верфи с кораблями, создать зону для проведения исторических реконструкций и сделать крышу здания открытой для прогулок, рассказал вице-президент Союза архитекторов Петербурга.

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Напомним, ранее Путин одобрил создание музея-заповедника на Охтинском мысу. При этом, сейчас владеет этой территорией дочерняя компания "Газпрома". Губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что у города нет оснований выкупать землю под музей, но после поручения президента проработать вопрос, поблагодарил его за это решение. 

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Скрины концепции архитектурного бюро "Студия-17" (архитекторы Святослав Гайкович и Михаил Ольдерогге)


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