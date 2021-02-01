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18:35

Беглов поблагодарил Путина за поручение о музее на Охтинском мысе

фото ЗакС политика Беглов поблагодарил Путина за поручение о музее на Охтинском мысе

Губернатор Петербурга Александр Беглов вечером 1 февраля прокомментировал поручение Владимира Путина проработать вопрос о возможности создания историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе, сообщили в Смольном.

"Мы благодарны президенту России за принятое решение. Глава государства устранил противоречия, которые копились с 1950-х годов XX века. Тема Музея археологии обсуждается в нашем городе более пятидесяти лет. Оптимально было бы разместить его там, где глубина культурного слоя максимальна", - заявил глава города.

Он также отметил, что рождение Петербурга связано со взятием крепости Ниеншанц, которая располагалась на этом месте.  

Беглов подчеркнул, что городу нужен свой музей археологии и выразил готовность участвовать в переговорах с собственником территории - группой компаний "Газпром", которая планировала построить на Охтинском мысе бизнес центр с общественным пространством. 

Ранее на сайте Кремля появилось поручение Путина министру культуры России Ольге Любимовой рассмотреть совместно с правительством Петербурга и "Газпромом" возможность создания музея на Охтинском мысе. Вопрос должен быть решен до 1 мая. 

Поручение стало одним из итогов состоявшегося 10 декабря заседания правозащитного совета при президенте с участием Путина. Глава государства тогда поддержал идею появления археологического музей в Петербурге. 

Перед новым годом депутаты ЗакСа Борис Вишневский ("Яблоко") и Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") инициировали парламентский запрос губернатору. Они спросили Беглова о его личном отношении к идее создать музей на Охтинском мысе и предложили выкупить эту территорию у "Газпрома". Губернатор ответил, что у города нет законных оснований для выкупа или мены этого участка. Вишневский назвал этот ответ "отпиской". 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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