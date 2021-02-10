Стационары Петербурга начнут возвращаться к плановому приему пациентов в течение февраля

В аппарате вице-губернатора Олега Эргашева рассказали о том, как стационары Петербурга будут возвращаться к штатному режиму работе в ближайшее время.

По данным Эргашева, в Петербурге свободны 43% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями. Чиновник заявил, что "стабилизация ситуации с коронавирусом" позволяет "вернуть часть коечного фонда для лечения плановых пациентов, чья госпитализация была отложена в связи с пандемией". Сохранить необходимые резервы для лечения пациентов с коронавирусом он пообещал сохранить.

Уже вернулась к обычному режиму работы Мариинская больница: там оставили 92 койки для пациентов с COVID-19. Во временном госпитале в пансионате "Заря" сократили коечный фонд для инфекционных пациентов вдвое, там остается 300 коек.

С 15 февраля возобновят оказание плановой и экстренной помощи перепрофилированные для приема коронавирусных пациентов федеральные стационары: Военно-медицинская академия имени Кирова и Центр имени Алмазова. Вернется к штатной работе детская городская больница имени Филатова, тогда же закроется для приема пациентов 7-й павильон временного госпиталя в "Ленэкспо".

С 22 февраля к штатному режиму вернутся НИИ фтизиопульмонологии, Городская многопрофильная больница №2, клиническая больница святителя Луки, Городская больница №33, психиатрическая больница № 1 имени Кащенко. С 1 марта - Окружной научно-клинический центр имени Соколова, больница Петра Великого СЗГМУ имени Мечникова и Александровская больница.

В последнее время заболеваемость коронавирусом в городе продолжает снижаться: за последние сутки зафиксировано 1,1 тысяч новых заболевших. После акции протеста 23 января губернатор Александр Беглов заявлял, что она могла привести к всплеску заболеваемости, но с того дня прошло более двух недель, и роста заражаемости так и не случилось.

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