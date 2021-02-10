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17:31

Роспотребнадзор: Требование носить маски в России не отменяется

фото ЗакС политика Роспотребнадзор: Требование носить маски в России не отменяется

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" заявила, что требование к обязательному ношению масок в России не отменяется.

По словам Поповой, можно говорить о стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса в стране, только если "неукоснительно" соблюдать все обязательные меры.

"Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено – вот в сегодняшнем периоде это так", - сказала Попова.

Ранее два российских региона – Удмуртия и Чечня – объявили о решении отменить режим обязательного ношения масок. Масочный режим там в ближайшее время будет носить рекомендательный характер.

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