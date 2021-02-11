Горсуд Петербурга сократил срок ареста рэпера Славы КПСС до одних суток

Петербургский Городской суд решил сократить срок ареста рэпера Славы КПСС до одних суток, извещает объединенная пресс-служба судебных инстанций Северной столицы.

Днём ранее музыканта обвинили в мелком хулиганстве и отправили на 7 дней в спецприёмник.

Напомним, 2 февраля, в день, когда Алексею Навальному изменили условный срок заключения на реальный, Слава КПСС гулял в районе Гостиного двора и скандировал абсурдные лозунги про женский клитор. Реплики, отметим, не были ругательными.

Полиция задержали исполнителя за данный демарш лишь спустя четыре дня, отпустив под обязательство о явке.