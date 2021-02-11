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16:59

Bellingcat: Перед отравлениями за Кара-Мурзой могли следить люди, следившие за Навальным

фото ЗакС политика Bellingcat: Перед отравлениями за Кара-Мурзой могли следить люди, следившие за Навальным

Издание Bellingcat выпустило новое расследование, посвященное двум драматичным событиям из жизни российского политика Владимира Кара-Мурзы-младшего, который в 2015 и 2017 годах, по его собственным свидетельствам, был тяжело отравлен.

По данным, которыми оперировали авторы материала, Кара-Мурза оказывался в российских городах, где его госпитализировали после симптомов отравления, примерно в одно время с героями декабрьского расследования об отравлении Алексея Навального - предполагаемыми ФСБ-шниками с медицинским и химическим образованиями. До инцидента в 2015 году они или их коллеги как минимум четыре раза сопровождали либерального политика в поездках. Симптомы сильнейшего отравления Кара-Мурза почувствовал у себя в Москве по возвращении из Казани, где, по предположению издания, он и пересекся со своими недоброжелателями.

Как гласит статья, за Кара-Мурзой могли следить люди, связанные с российским спецслужбами, и до, и после первого отравления, помимо Казани и Москвы, в Калининграде и Петербурге. В феврале 2017 года, находясь в столице, он вновь почувствовал признаки острой интоксикации. Как и в первом случае, у него стали отказывать внутренние органы, причем на этот раз врачи оценивали шансы на спасение всего в 5%.

Примечательно, что после обоих инцидентов политик обращался в СК, но не получил даже официального отказа в расследовании.

Ранее проект Bellingcat участвовал в международном расследовании, в котором говорилось о восьмерых связанных с ФСБ россиянах, перемещавшихся по стране за оппозиционером Алексеем Навальным до его отравления летом 2020 года. В конце января тема получила продолжение: часть героев расследования о Навальном авторы связали с таинственными смертями трех политических активистов, включая смерть главы движения "Новая Россия" Никиты Исаева в 2019 году. Расследователи обнаружили, что члены из "группы Навального" могли следовать за тремя скоропостижно скончавшимися россиянами по стране незадолго до их смерти.

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