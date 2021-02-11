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17:40

Петербуржец отсудил у МДВ и Минфина 72 тысячи рублей за незаконный арест после "пенсионного" митинга

фото ЗакС политика Петербуржец отсудил у МДВ и Минфина 72 тысячи рублей за незаконный арест после "пенсионного" митинга

Петроградский райсуд Петербурга встал на сторону местного жителя Александра Гусарова, оспаривавшего законность административного ареста за участие в митинге против пенсионной реформы, который прошёл в сентябре 2018 года. 

В итоге, петербуржцу удалось отсудить у ответчиков в лице МВД и Минфина 72 тысяч рублей совокупно, плюс сумму госпошлины. Изначальные исковые требования составляли 100 тысяч и 690 тысяч рублей соответственно.

Гусарова доставили в полицейский участок 9 сентября 2018 года. В его отношении составили протокол по "протестной" ст. 20.2 КоАП, по ч. 6.1, - за участие в несанкционированном мероприятии, создавшем помехи для транспортной или социальной инфраструктуры. На следующий день его отправили на 7 суток в спецприёмник.

"После обжалований и возвратов производство по делу в отношении истца было прекращено в связи с отсутствием в действиях истца события административного правонарушения", - отметили в пресс-службе судов Петербурга.

Митинг против повышения пенсионного возраста прошел на площади Ленина 9 сентября 2018 года. Изначально акция была санкционирована, однако за день до её начала власти внезапно отозвали своё соглашение. 

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