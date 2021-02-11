18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:24

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на силовиков на акции 31 января

фото ЗакС политика В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на силовиков на акции 31 января

Участника несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге, по месту его реального проживания, задержали полицейские, сообщает пресс-служба ГУВД. 25-летнему выходцу из Тверской области вменяется нанесение вреда здоровью правоохранителям, который, по версии следствия, он нанес при задержании на Пионерской площади 31 января.

В тот день силовики полностью закрыли для пешеходов Невский проспект, закрытыми на вход и выход оказались центральные станции метро, перекрыты для пешеходов мосты через Неву. Несмотря на это, в Петербурге вышло на протест более 10 тысяч граждан, отправившихся гулять по Адмиралтейскому району с остановками у Театра юных зрителей, Мариинского дворца и на Сенной площади. 

Акция 31 января поставила городской рекорд по числу задержанных: в связи с митингом, превратившимся в шествие, в полиции, по данным "ОВД-Инфо", оказалось более 1300 человек. Другой ее особенностью стали массовые задержания журналистов с опознавательными знаками и пресс-картами, в том числе превентивные.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

18:32 Столичному подростку запретили определённые действия из-за дела о нападении на силовиков на протесте 23 января

16:28 Житель Пскова стал фигурантом трёх уголовных дел после протестного митинга 31 явнаря

12:37 Шульман: Люди выходят на улицу, потому что выходится им на улицу, что тут может быть незаконного?

11:55 Столичный омбудсмен пожаловалась в МВД на условия содержания арестованных после протестов

9:36 В Белгороде уволилась проректор вуза, где студентов обманом заманили на съёмку ролика в поддержку Путина

10 февраля, 19:28 За участие несовершеннолетних в акции 31 января наказали более 200 россиян

10 февраля, 18:05 Журналиста "Эха Москвы в Петербурге" вызвали в полицию после рассказов об условиях содержания задержанных 31 января

10 февраля, 16:57 Госдума окончательно одобрила повышение штрафов за неповиновение силовикам

10 февраля, 15:12 Суд заочно арестовал Леонида Волкова на два месяца

10 февраля, 13:50 "Достаточно крови": Более 400 музыкантов подписали открытое письмо против репрессий


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:08 В СК подали жалобу на применение электрошокера к петербурженке на акции 23 января

20:55 Смольный вдвое сократит объем финансовой помощи бизнесу в 2021 году

20:24 В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на силовиков на акции 31 января

19:57 Соболь предъявили обвинение по делу о проникновении в чужое жилище

19:25 РКН пригрозил томскому информагентству блокировкой за информацию об акции "навальнистов"

18:57 Федеральное бюро "Яблока" одобрило статью Явлинского с критикой Навального

18:51 Власти Архангельской области хотят продлить региональную трассу до Финляндии

18:32 Столичному подростку запретили определённые действия из-за дела о нападении на силовиков на протесте 23 января

18:30 "Сочная банальная диктатура": Невзоров поставил РФ "политический диагноз"

18:01 "Подъем": Уволенный из-за дела Голунова экс-глава пресс-службы главка МВД трудоустроился в мэрии Москвы

17:59 Марину Шишкину переизбрали главой петербургского отделения эсеров

17:40 Петербуржец отсудил у МДВ и Минфина 72 тысячи рублей за незаконный арест после "пенсионного" митинга

17:25 "Коммерсант": Глава ПФР Топилин уходит с должности

17:18 Муниципал: Лишенная мандата мундепа Уткина подала в суд на Беглова и совет Финляндского округа

16:59 Bellingcat: Перед отравлениями за Кара-Мурзой могли следить люди, следившие за Навальным

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru