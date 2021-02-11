В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на силовиков на акции 31 января

Участника несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге, по месту его реального проживания, задержали полицейские, сообщает пресс-служба ГУВД. 25-летнему выходцу из Тверской области вменяется нанесение вреда здоровью правоохранителям, который, по версии следствия, он нанес при задержании на Пионерской площади 31 января.

В тот день силовики полностью закрыли для пешеходов Невский проспект, закрытыми на вход и выход оказались центральные станции метро, перекрыты для пешеходов мосты через Неву. Несмотря на это, в Петербурге вышло на протест более 10 тысяч граждан, отправившихся гулять по Адмиралтейскому району с остановками у Театра юных зрителей, Мариинского дворца и на Сенной площади.

Акция 31 января поставила городской рекорд по числу задержанных: в связи с митингом, превратившимся в шествие, в полиции, по данным "ОВД-Инфо", оказалось более 1300 человек. Другой ее особенностью стали массовые задержания журналистов с опознавательными знаками и пресс-картами, в том числе превентивные.