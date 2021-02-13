Глава Минпросвещения назвал ситуацию с COVID-19 в школах непростой, но контролируемой

Министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса в российских школах непростая, но контролируемая.

Кравцов отметил, что перевод школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса был вынужденной мерой. Он поблагодарил учителей, которые "ни на миг не оставили своих школьников, и образовательный процесс, несмотря на все сложности, продолжался".

Очное обучение в школах России возобновилось с середины января. На дистанционное обучение они были переведены весной 2020 года, в начале эпидемии коронавируса. 1 сентября школы вернулись к традиционному формату, но вскоре снова ушли на дистанционку, когда заболеваемость начала резко расти.