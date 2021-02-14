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13:38

РГПУ снабдил участников олимпиады по математике письмом в ГУВД на случай их задержания

фото ЗакС политика РГПУ снабдил участников олимпиады по математике письмом в ГУВД на случай их задержания

Петербургский депутат Борис Вишневский выложил в своем Telegram-канале скан письма от проректора по воспитательной работе РГПУ им. Герцена, обращенное к начальнику петербургского главка МВД Романа Плугина. В нем говорится, что в течение всего дня 14 февраля учащиеся 6-8 классов будут находиться на пути к университету или на его территории, поскольку в этот день проводится олимпиада по математике. Указывается также, что их сопровождают родители, учителя и волонтеры.

Вишневский полагает, что таким образом подростков пытаются обезопасить от безосновательных задержаний, которые 14 февраля возможны в связи со флешмобом сторонников Алексея Навального, не согласованным со Смольным.

"Руководство РГПУ, заметим, я прекрасно понимаю. Они, как могут, заботятся о безопасности участников в этих абсурдных условиях. Что дальше? Всем ходить по центру города со справкой, подтверждающей, куда и зачем идут? С подписью и печатью? А кто без справки - в околоток? Это уже даже не "совок". Это куда хуже", - комментирует происходящее "яблочник".

Между тем, в центре Петербурга, в частности, на Дворцовой площади, как и неделю назад, видны ограждения и тяжелая полицейская техника. Примечательно, что неделю назад никаких протестных акций не планировалось и не проводилось.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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