МВД заявило о непричастности к решению о перекрытии центра Петербурга в выходные

ГУ МВД по Петербурга 12 февраля в ответе на запрос ЗАКС.Ру сообщило, что городские органы внутренних дел не принимали решения о введении ограничений движения. В запросе речь шла о событиях 6 февраля: об окружении силовиками площади Восстания, о загораживании полицейскими выходов на Невский проспект с других улиц и возможных требовании МВД закрыть на вход ряд станций метро.

"В ответ на Ваш запрос сообщаем, что решение о введении указанных в Вашем запросе ограничений движения, органами внутренних дел Петербурга не принимались", - написали в ведомстве.

В ГУП "Петербургский метрополитен" ЗАКС.Ру заявили, что станцию "Невский проспект" временно закрыли 6 февраля "в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок". Метрополитен напомнил, что в своем Telegram-канале в тот день сделал перепост канала комитета по транспорту, где причиной ограничений указывалось - "По требованию ГУ МВД". За подробностями метрополитен рекомендовал обратиться в комитет. На момент публикации материала транспортное ведомство на вопросы ЗАКС.Ру не ответило.

Также издание поинтересовалось у ГУ МВД по Петербургу, имеют ли отношения полицейские к установке железных ограждения у торгового центра "Гостиный двор" 6 февраля. Отдельно на этот вопрос ведомство не ответило.

Ранее начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти Вячеслав Степченко заявил ЗАКС.Ру, что "ни разу не видел полицейского с ограждением". Однако, 6 февраля в Telegram-канале Штаба Навального в Петербурге опубликовали видеозапись, на которой сотрудники правоохранительных органов переносят железные ограждения у "Гостиного двора".

София Саттарова