18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14 февраля, 21:14

Двум участникам флешмоба с фонариками в Москве пришлось пройти досмотр в автозаке

фото ЗакС политика Двум участникам флешмоба с фонариками в Москве пришлось пройти досмотр в автозаке

Столичные полицейские 14 февраля проводили для досмотра в автозак двух человек, участвовавших в объявленном сторонниками Алексея Навального флешмобе "Любовь сильнее страха", сообщает "ОВД-Инфо".

Мужчина и его спутница выходили из метро на станции "ВДНХ", держа фонарики в руках. Когда они обходили припаркованный неподалеку автозак, на них обратила внимание полиция. Пару проводили в автозак для досмотра и проверки документов. После досмотра обоих отпустили.

В целом в Москве акция "Любовь сильнее страха", в рамках которой россиянам предлагалось продемонстрировать свой протест против политических репрессий, включив вечером 14 февраля в своем дворе фонарик, прошла без задержаний. Спокойно прошел флешмоб и в большинстве других городов России, где жители поддержали флешмоб. Обошлось без задержаний и в Петербурге. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

14 февраля, 21:29 В Симферополе были задержаны пятеро участников флешмоба "Любовь сильнее страха"

14 февраля, 20:25 "Свободу всем политзаключенным": В Петербурге поддержали флешмоб "Любовь сильнее страха"

13 февраля, 16:38 Навальный призвал Совет Европы принудить власти России к исполнению решений ЕСПЧ

13 февраля, 11:48 "Испугались, конечно сильно": Пара с собаками рассказала о задержании после решения суда по Навальному

12 февраля, 20:50 Заседание по делу Навального о клевете на ветерана отложено до 16 февраля

12 февраля, 19:26 Апелляция по замене Навальному условного срока на реальный назначена на 20 февраля

12 февраля, 18:57 Росмолодежь хочет провести флешмоб "Россия – страна любви" после анонса акции с фонариками

12 февраля, 18:31 Эксперт-лингвист сочла оскорблением ветерана комментарий Навального о ролике за поправки в Конституцию

12 февраля, 18:26 "Скребутся в дверь": Силовики приходят к участникам "санитарного дела" в преддверии акции 14 февраля

12 февраля, 17:31 Роскомнадзор требует от СМИ удалять материалы, связанные с флешмобом с фонариками


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:29 В Симферополе были задержаны пятеро участников флешмоба "Любовь сильнее страха"

21:14 Двум участникам флешмоба с фонариками в Москве пришлось пройти досмотр в автозаке

20:25 "Свободу всем политзаключенным": В Петербурге поддержали флешмоб "Любовь сильнее страха"

19:36 Роскомнадзор потребовал от ЗАКС.Ру удалить новость о флешмобе сторонников Навального

18:02 У Милонова возникли претензии к норвежским спортсменам

17:05 Латынина: А если Волков призовет бегать по утрам, будут ли арестованы все бегающие?

16:15 Хабаровчане образовали сердечко из фонариков, поздравляя Фургала с днем рождения

15:25 "Цепью солидарности" с политзэками в Москве вместо полиции заинтересовалось НОД

14:35 На согласованный митинг в Казани пришло больше людей, чем указывалось в заявке

14:22 Феминистки встали в цепь солидарности на Воскресенской набережной

14:10 У Гостиного двора скопились "заказные" автобусы с полицейскими

13:45 К акции по раздаче цветов у метро "Петроградская" привлекли двух волонтеров

13:38 РГПУ снабдил участников олимпиады по математике письмом в ГУВД на случай их задержания

13:08 Путин уверен, что Навального и раздражение людей используют "всякие противоборствующие силы"

12:20 Петербург обновил суточный рекорд по числу вакцинированных от COVID-19

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru