В Симферополе были задержаны пятеро участников флешмоба "Любовь сильнее страха"

На площади Ленина в Симферополе полиция вечером 14 февраля задержала пять человек, державших включенные фонарики, сообщает "ОВД-Инфо".

Одна из задержанных, Юлия Малыхина, сообщила "ОВД-Инфо", что полицейские сказали ей и ее подруге, что якобы узнали в них участниц потестов 23 января. Однако в отделе полиции, куда доставили участниц флешмоба "Любовь сильнее страха", причину задержания называть уже не стали. По словам Малыхиной, сотрудники правоохранительных органов также отправили в другой автозак еще троих находившихся на площади.

Флешмоб "Любовь сильнее страха" был объявлен штабом Алексея Навального. Сторонникам политики и противникам политических репрессий было предложено вечером 14 февраля выйти на любую улицу со включенным фонариком. В большинстве городов, где люди присоединялись к акции, полицейские не проводили задержаний. Спокойно прошла акция и в Петербурге.