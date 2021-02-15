К главе казанского штаба Навального пришли с обыском: его подозревают в уклонении от армии

Силовики приехали к координатору штаба Алексея Навального в Казани Олегу Емельянову для проведения оперативно-следственных мероприятий: активиста подозревают в уклонении от воинской службы (ч. 1 ст. 328 УК), уведомил он сам "МБХ медиа".

"Сейчас идет обыск, пока ничего не изымают, пишут всякое только. Военный билет у меня есть", - поделился Емельянов.

Днём ранее в Казани впервые за год прошёл санкционированный властями митинг против политических репрессий. Постфактум мероприятия, в котором приняло участие большее количество человек, нежели чем было заявлено, полиция задержала не менее девяти граждан. На некоторых впоследствии составили "протестные" протоколы (статья 20.2 КоАП).