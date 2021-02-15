"Фонтанка": Вице-губернатор Петербурга Елин прощается с занимаемым постом

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин намеревается уйти в отставку: подчинённый Александра Беглова уже написал соответствующее заявление об уходе, проинформировали "Фонтанку" близкие к Смольному источники.

Указывается, что со своим постом Елин должен расстаться уже 1 марта.

О том, кто займёт его кресло, пока не сообщается.

В разговоре с ЗАКС.Ру чиновник был краток, оборвав едва начавшийся диалог фразой: "Давайте позже".

Евгений Елин стал вице-губернатором при Александре Беглове, когда тот был ещё в статусе врио главы города, - в 2019 году. В сферу его деятельности входили вопросы экономического развития и стратегического планирования. Позднее, с приходом коронавируса, стал курировать ход исполнения 121-го постановления правительства Петербурга.

В связи с последним, к примеру, не так давно Елин запомнился тем, что вступил в негласную конфронтацию с представителями петербургского ресторанного бизнеса, которые жаловались на чрезмерность введённых антиковидных мер. Его, в частности, раскритиковали за высказывания о рейдах по барам: он называл применяемую правоохранителями силу во время рейдов "обязанностью" и говорил о том, что "насилие возможно только со стороны органов правопорядка".

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