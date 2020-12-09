"Со стороны полиции насилие - это обязанность": Елин - о конфликте между силовиками и баром в ходе рейда

Ночная облава правоохранителей на расположенный на улице Рубинштейна бар Commode - реакция на якобы находящегося в заложниках в помещении чиновника Смольного, грубые действия силовиков оправданы, считает петербургский вице-губернатор Евгений Елин.

"Жесткие силовые средства применялись только после того, как было оказано физическое воздействие на представителей органов власти. Сотрудника полиции и ККИ, которые были внутри, не выпускали", - поведал о событиях чиновник в разговоре с "Фонтанкой".

Напомним, минувшей ночью Смольный и представители силовых структур провели "антивирусный" рейд по работающим питейным заведениям. Владельцы Commode пожаловались, что в ходе операции были избиты сотрудники и посетители бара. Появлению силовиков предшествовал приход "подозрительного посетителя", который предпринял попытку попасть внутрь, а после был задержан работниками бара.

Елин полагает, что сотрудники Commode сами спровоцировали атаку на себя, заявив, среди прочего, что не намерены соблюдать "антиковидные" предписания, а также якобы первыми проявив агрессию по отношению к правоохранителям. "Оказалось, что это сотрудники, или нет, физически воздействовать нельзя, насильно удерживать нельзя, где эти жители работают, дело десятое", - аргументирует Елин.

В то же время "со стороны полиции насилие — это обязанность". "В силу законодательства они являются органами насилия. Насилие возможно только со стороны органов правопорядка", - заключил вице-губернатор.

Напомним, что с 30 декабря по 3 января в городе на Неве предписано закрыться всем заведениям общепита. Нововведение вызвало резкую критику местных властей со стороны рестораторов. ЗАКС.Ру рассказывал о конфликте бизнеса со Смольным.

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