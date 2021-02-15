Суд арестовал замгендиректора "Ленэнерго" по новому делу о мошенничестве

В рамках уже второго дела о мошенничестве суд в Петербурге арестовал на два месяца заместителя гендиректора "Ленэнерго" Алексея Горячева, сообщает объединенная пресс-служба судов. Вопреки просьбам фигуранта, его поместили в СИЗО, а не под домашний арест.

По версии следствия, Горячев вместе с подельником, замгендиректора компании "НТ-Ком инжиниринг" Евгением Осиповым, тоже арестованным, завысили стоимость кабеля, заказывая подрядные работы на строительство подстанций. Полученную в результате мошеннических действий сумму в 167 млн рублей они потратили на свои личные нужды.

Примечательно, что, по сведениям ТАСС, в рамках первого дела - о мошенничестве на 131 млн рублей - Горячева выпустили из СИЗО на прошлой неделе. Характерно, что эта сумма, по версии СК, тоже была получена в результате махинаций при закупках силового кабеля.