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11:53

Вакцины от COVID-19 в Петербурге хватит на 10-11 дней

фото ЗакС политика Вакцины от COVID-19 в Петербурге хватит на 10-11 дней

Запас вакцины Sputnik-V в Петербурге позволяет обеспечить работу в течение 10-11 дней, заявил 16 февраля на заседании городского правительства глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По ситуации на середину февраля в городе прививают порядка ста человек в день, хотя еще три недели назад инъекций делали вдвое меньше, рассказал чиновник.

Лисовец отметил, что главным лимитирующим фактором является недостаток пунктов для вакцинации. Сейчас в Петербурге работает 121 пункт. В комитете ожидают, что их число вырастет до 146.

- Есть порядка месяца, в течение которого мы должны ударно поработать и вакцинировать максимальное количество жителей, - отметил Лисовец.

Он объяснил, что в дальнейшем город будет все больше возвращаться к плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях, а персонал, который сейчас задействован на вакцинацию, придется перенаправить на оказание помощи пациентам с другими заболеваниями.

Также Лисовец подчеркнул, что никаких сложностей с записью на прививки в Петербурге уже не возникает:

- Решена проблема, которая была примерно три недели назад, когда жители не могли записаться на вакцинацию. Жители записываются на вакцинацию несколькими способами. Это запись по телефону 122, это портал госуслуг федеральный, региональный портал и колл-центры при поликлиниках.

Напомним, о необходимости активнее призывать петербуржцев прививаться заявил губернатор Александр Беглов. Российскую вакцину Sputnik-V он назвал при этом лучшей в мире, заявив, что с этим "практически никто не спорит".


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