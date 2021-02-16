"Адовый фарс": Очередное заседание по делу Навального о клевете перенесено на 20 февраля

В Бабушкинском райсуде Москвы завершены прения по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, в котором обвиняют Алексея Навального. Судья Вера Акимова объявила, что следующее заседание состоится 20 февраля в 14:00. Трансляцию вела "Медиазона".
Защита оппозиционера выступила против выбранной даты, поскольку в этот же день назначена апелляция на приговор по замене условного срока на реальный в рамках дела "Ив Роше". Судья, впрочем, замечание проигнорировала и удалилась.
Адвокаты, равно как и сам Навальный, выступили с финальным словом.
В частности, Вадим Кобзев, чья речь была последней, привёл в качестве резюме всего процесса цитату известного политолога Владимира Пастухова, сказавшего следующее:
Так как российской власти нужно было любой ценой подвести Навального под еще одно уголовное обвинение, она попыталась натянуть юридические уши на политические ягодицы, предъявив Навальному обвинение в клевете там, где было очевидное оскорбление. Так как путь судебного подлога был неблизкий, то уши притянутого не к тому месту правосудия торчат теперь повсюду, превращая этот процесс над Навальным в адовый фарс, а судью Акимову - в исчадие этого ада. А что ей делать, если уши законности не шьются к тому месту, на котором сидит российское правосудие?
Ранее сегодня государственный обвинитель в лице прокурора Екатерины Фроловы запросила для оппозиционера 950 тысяч рублей штрафа.
Дело о клевете против Навального возбудили в середине июня 2020 года из-за его нелестных комментариев к видеоролику, участники которого агитировали за принятие поправок к Конституции. Потерпевший - ветеран Игнат Артеменко - снимался в этом ролике: его внук позже заявил, что политик оскорбил деда.
2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года. Оппозиционеру предстоит провести 2,8 года в колонии.