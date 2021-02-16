За год смертность в Петербурге выросла почти на 23%

По сравнению с 2019 годом, в 2020-м смертность в Петербурге выросла по разным оценкам на 22,7 - 22,9%, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на заседании городского правительства 16 февраля.

Чиновник отметил, что рост обусловлен пандемией коронавируса. COVID-19 вошел в тройку основных причин смертности в регионе после сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. В структуре смертности на коронавирус приходится 15,2% случаев.

- Действительно, коронавирусная инфекция наибольший урон нанесла жителям старших возрастных групп, - подчеркнул Лисовец.

По его словам, среди пациентов старше 80 лет доля летальных случаев от COVID-19 составила порядка 30-40%.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург достойно справился с пандемией, но вскоре добавил, что вирус никуда не ушел и расслабляться рано.

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