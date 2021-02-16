Беглов заявил, что Петербург достойно справился с пандемией

Губернатор Петербурга Александр Беглов высоко оценил работу городской администрации по борьбе с коронавирусом. Глава города коснулся этой темы в начале заседания городского правительства во вторник, 16 февраля.

- Сегодня могу сказать - город достойно справился с пандемией. Еще есть вопросы и рано успокаиваться, но обратим внимание, что не было дефицита аппаратов ИВЛ, мы быстро с промышленниками справились с нехваткой СИЗов, сегодня уже никто не вспоминает, что весной были массовые жалобы, что в аптеках не купить маски, - заявил губернатор.

По словам Беглова,пандемия серьезно изменила работу системы здравоохранения, в частности, ограничила возможности плановой помощи и диспансеризации. Однако ни на один день не останавливалась работа онкологических заболеваний, продолжали оказывать помощь детям, подчеркнул градоначальник.

- Прошу медицинский блок не затягивать перевод стационаров к обычному режиму работы, - призвал Беглов.

Он заверил, что сегодня эпидемическая ситуация в городе улучшается, а петербуржцев активно вакцинируют.

Позже Беглов заявил, что COVID-19 никуда не ушел, а снижение заболеваемости временно.

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