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13:32

Песков о суде над Навальным: Оскорблять ветеранов нельзя

фото ЗакС политика Песков о суде над Навальным: Оскорблять ветеранов нельзя

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал суд над политиком Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, передает РИА "Новости".

"Оскорблять ветеранов в нашей стране нельзя", - приводит агентство слова Пескова.

16 февраля прошло очередное заседание Бабушкинского суда Москвы по делу о клевете на ветерана, на нем завершились прения сторон. Прокуратура запросила для Навального штраф в 950 тысяч рублей. Следующее заседание состоится 20 февраля.

Дело о клевете против Навального возбудили в середине июня 2020 года из-за его нелестных комментариев к видеоролику, участники которого агитировали за принятие поправок к Конституции. Потерпевший - ветеран Игнат Артеменко - снимался в этом ролике: его внук позже заявил, что политик оскорбил его деда.

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