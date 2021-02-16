18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:53

В ХМАО школьники-"силовики" отрабатывали задержания "протестующих" на своих одноклассниках

фото ЗакС политика В ХМАО школьники-"силовики" отрабатывали задержания "протестующих" на своих одноклассниках

Учащиеся нижневартовской общеобразовательной школы №42 в рамках урока профориентации переодевались в "бойцов ОМОН" и "протестующих" - вторых потом "задерживали". Видеозаписью с места событий поделился местный телеканал "Метрополис".

На кадрах ребята, облаченные в "силовиков" со щитами и дубинками выстраиваются в шеренгу в спортзале, а напротив них становятся их сверстники с мячами, мячи по команде летят в "правоохранителей", "провокатора" задерживают.

В разговоре с "МБХ медиа" замглавы департамента образования Нижневартовска Юрий Торопов поведал, что занятия проводились "в рамках профориентации" вместе с сотрудниками МВД и Росгвардии.

"Там была теоретическая часть, выступали сотрудники Росгвардии и полиции о том, в какие вузы поступать, как требования к кандидатам и так далее. Рассказывали о тяготах службы, о радостях службы, было знакомство с полицейской формой, парашют раскладывали, спецсредства изучали", - уточнил Топоров.

На записи, получившей резонанс в интернете, по словам чиновника, присутствует лишь "одна из практических частей, которую вырвали из контекста".

"Это все было в рамках профориентации, мероприятие шло при участии учеников десятых и одиннадцатых классов", - резюмировал Топоров.

Добавим также, в Красноярске школьников отругали за нежелание маршировать на акции по случаю 23 февраля: педагоги якобы намекали на то, что "они не мужчины".

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

19:23 Депутат Госдумы Рашкин обратился в прокуратуру из-за слов Соловьева о Гитлере и Навальном

18:58 Почти 30 домов на Васильевском острове вынуждены простаивать в холоде из-за ремонта теплотрассы

18:56 Прокуратура с четвертого раза утвердила обвинительное заключение по делу Юлии Цветковой

18:28 Мосгорсуд оставил в СИЗО оператора ФБК, арестованного за "экстремистские" твиты

18:01 Часовню Троицкого собора восстановят за 18 млн рублей

17:56 Комитет Совфеда поддержал увеличение штрафов за неповиновение силовикам на митингах

15:52 Госдума окончательно приняла закон о штрафах для физлиц-иноагентов

15:22 Организаторы акции памяти Немцова в Петербурге призвали Беглова не мешать возложению цветов

14:54 Госдума одобрила предложение отменить ограничения по возрасту для госслужащих

14:31 Минкульт определился с подрядчиком для ремонта Интендантских складов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:59 РКН составил протоколы о фейках на "Новую газету" из-за материала о провокаторах на протестах 23 января

19:32 Дело историка Дмитриева дошло до Петербурга

19:23 Депутат Госдумы Рашкин обратился в прокуратуру из-за слов Соловьева о Гитлере и Навальном

18:58 Почти 30 домов на Васильевском острове вынуждены простаивать в холоде из-за ремонта теплотрассы

18:56 Прокуратура с четвертого раза утвердила обвинительное заключение по делу Юлии Цветковой

18:38 Вологодского активиста арестовали за организацию митинга 31 января из стен спецприёмника

18:33 Муниципал: Бывший член ИКМО "Лахта-Ольгино" возглавил администрацию МО "Аптекарский остров"

18:28 Мосгорсуд оставил в СИЗО оператора ФБК, арестованного за "экстремистские" твиты

18:01 Часовню Троицкого собора восстановят за 18 млн рублей

17:56 Комитет Совфеда поддержал увеличение штрафов за неповиновение силовикам на митингах

17:40 Матери Навального разрешили встречу с ним: в тот же день запретили свидания в СИЗО

17:34 Дело двух чиновников о халатности при разливе топлива в Норильске передали в суд

16:56 Россия пролонгировала запрет на авиасообщение с Британией до 16 марта

16:54 Дмитриева считает, что Москаленко мог бы стать заменой Елину

16:31 Отбывающий арест главред "Медиазоны" Смирнов обратился в ЕСПЧ

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru