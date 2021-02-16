Госдума окончательно приняла закон о штрафах для физлиц-иноагентов

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение закона об иноагентах для включенных в этот реестр физлиц и некоммерческих объединений, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Для физлиц, включенных в реестр иноагентов, будут введены штрафы в 2-2,5 тысячи рублей за распространение информации без маркировки. Должностные лица за то же правонарушение будут получать штрафы в 4-5 тысяч рублей, юрлица - 40-50 тысяч. Также предусмотрена "конфискация предмета административного правонарушения".

Тем физлицам-иноагентам, которые не предоставили в уполномоченный орган сведения о себе или сделали это с нарушениями, будет грозить штраф в 30-50 тысяч рублей. НКО, которые получают зарубежное финансирование и участвуют в политической деятельности в России, и которые не сообщили о себе сведения в органы, рискуют быть оштрафованными на 5-10 тысяч рублей, должностные лица - 10-30 тысяч.

Отметим, в ноябре сенатор Андрей Клишас заявлял о предложении отправлять физлиц-иноагентов в колонию за нарушения.