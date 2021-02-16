Депутаты МО "Гавань" попросили Беглова привлечь Росгвардию для уборки снега

Глава муниципального образования "Гавань" Нэлли Вавилина, ее заместитель Сергей Кузин и депутат Ольга Фаттуш (все трое избрались от "Справедливой России) 16 февраля попросили губернатора Александра Беглова направлять снегоуборочную технику для уборки улиц, а не для перекрытия дорогу и раздать лопаты росгвардейцам.

В своем обращении мундепы написали, что снег своевременно не убирают с проезжей части и тротуаров. Это, по их словам, может привести к авариям, трудностям в передвижении пешеходов и транспортному коллапсу.

"Считаем, что для уборки больших объемов снега необходимо привлечь Росгвардию. Лопата лучше чем дубинка", - написали авторы письма.

В разговоре с ЗАКС.Ру Вавилина подтвердила, что на Васильевском острове заметны проблемы с уборкой улиц.

- Безо всякой иронии, я считаю, что молодые ребята из Росгвардии могли бы помочь своему города. Думаю, они способны не только людей бить, - сказала глава МО "Гавань".

Напомним, ранее в комитете по благоустройству заявили, что финансирование работ по содержанию дорог и услуги "по предоставлению грузовых автомобилей с целью обеспечения мер по противодействию терроризму" осуществляются за счет различных статей бюджета. Это было сказано в ответе Комблага на обращении депутата МО "Владимирский округ" Ксении Лавровой о спецтехникой, которой несколько недель подряд по выходным перегораживали улицы, чтобы по ним не прошли демонстранты.

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