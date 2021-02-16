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17:34

Дело двух чиновников о халатности при разливе топлива в Норильске передали в суд

фото ЗакС политика Дело двух чиновников о халатности при разливе топлива в Норильске передали в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о халатности в отношении чиновников, не сообщивших о разливе дизельного топлива в Норильске, сообщили представители ведомства.

Напомним, фигуранты дела - Денис Кулаев, оперативный дежурный управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска, и Вячеслав Иващенко, и.о. начальника того же управления. По версии следствия, 29 мая 2020 года они получили сообщение о разливе дизельного топлива на территории АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", но не стали своевременно организовывать мероприятия по борьбе с этим происшествием. Их бездействие, сочло следствие, привело к тому, что топливо попало в почву и водоемы на обшиной территории.

Материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Норильский городской суд Красноярского края.

Напомним, в конце мая 2020 года из резервуара ТЭЦ-3 утекло более 20 тысяч тонн солярки. Топливо попало в реки и почву. Эту экологическую катастрофу эксперты назвали крупнейшей в истории Арктики.

Скандал разгорелся после того, как стало ясно, что местные чиновники пытались скрыть информацию о происшествии от федерального центра. Вскоре после того, как о разливе топлива стало известно, мэр Норильска Ринат Ахметчин ушел в отставку: в октябре его приговорили к полугоду исправительных работ по делу о халатности.

В начале февраля Арбитражный суд Красноярского края взыскал с Норильско-Таймырской энергетической компании 146 млрд рублей в качестве компенсации ущерба. Росприродназдор оценивал ущерб от аварии в 148 млрд рублей, при этом "Норникель" заявлял, что сумма ущерба в разы меньше – 21,3 млрд рублей.

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