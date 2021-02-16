Матери Навального разрешили встречу с ним: в тот же день запретили свидания в СИЗО

Столичный СИЗО "Кремлёвский централ", где под стражей содержится Алексей Навальный, начиная с 15 февраля установил запрет на личные свидания с арестантами в качестве одной из мер по борьбе с распространением COVID-19: в тот же день суд разрешил матери политика навестить его.

"Вчера действительно ввели ограничения из-за коронавируса. Ну они и так были, были запрещены длительные свидания, а сейчас запретили краткосрочные, если я правильно понял. Если точнее, то это не запрет, а ограничение. Каждый изолятор сам принимает решение в зависимости от обстановки", - пояснил в разговоре с "МБХ медиа" член московской ОНК Алексей Мельников.

О том, что суд разрешил матери Навального визит в СИЗО, сообщила обозреватель издания Зоя Светова.

Следует отметить, что начиная с 25 января в изоляторах Москвы смягчили COVID-предписания, разрешив передачки и краткосрочные свидания. Сидельцев также начали возить на судебные заседания. В "Кремлёвском централе" не уточнили, в связи с чем установлены новые запреты.

Навальный коротает досуг в СИЗО сразу по возвращении из Германии - с 17 января. Некоторое время назад ему заменили условный срок заключения на реальный в рамках дела "Ив Роше", кроме того, он участвует в ещё одном процессе о клевете на ветерана ВОВ.