Полиция начала проверку после урока со школьниками-"силовиками" и "протестующими" в ХМАО

Управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу объявило о проведении проверки по факту занятий с "элементами обеспечения безопасности на массовых мероприятиях" в школе № 42 Нижневартовска.

В полиции заявили, что по результатам проверки "будет дана оценка должностным лицам, организовавшим данное мероприятие".

Накануне стало известно, что в школе № 42 в Нижневартовске в рамках урока профориентации школьники играли роли "протестующих" и "бойцов ОМОНа". На опубликованном видео было видно, что ребята в форме силовиков со щитами и дубинками выстроились в шеренгу в спортзале и задерживали "протестующих", которые в них кидали мячи.