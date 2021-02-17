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12:45

Совфед одобрил введение штрафов за отсутствие маркировки для физлиц-иноагентов

фото ЗакС политика Совфед одобрил введение штрафов за отсутствие маркировки для физлиц-иноагентов

Совет Федерации на заседании 17 февраля одобрил законопроект о введение штрафов для физлиц-иноагентов за распространение информации без соответствующей маркировки, передает "Интерфакс".

Распространение в СМИ информации о физлицах, некоммерческих организациях и общественных объединениях, признанных иноагентами, и их материалов без указания статуса будут грозить штрафами от 2 до 2,5 тысяч рублей для граждан, от 4 до 5 тысяч - для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч - для юрлиц. В том числе эти штрафы будут грозить СМИ.

Тем физлицам-иноагентам, которые не предоставили в уполномоченный орган сведения о себе или сделали это с нарушениями, будет грозить штраф в 30-50 тысяч рублей. НКО, которые получают зарубежное финансирование и участвуют в политической деятельности в России, и которые не сообщили о себе сведения в органы, рискуют быть оштрафованными на 5-10 тысяч рублей, должностные лица - 10-30 тысяч.

Отметим, в ноябре сенатор Андрей Клишас заявлял о предложении отправлять физлиц-иноагентов в колонию за нарушения.

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