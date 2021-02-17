МВД назвало недопустимым урок в школе в ХМАО со школьниками-"силовиками" и "протестующими"

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев вынес предупреждение о неполном служебном соответствии начальнику УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу Дамиру Сатретдинову из-за урока в школе № 42 Нижневартовска с "игрой" в "омоновцев" и "протестующих".

"15 января в одной из школ города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местной полицией были проведены занятия с участием школьников. При этом сотрудники полиции демонстрировали использование спецсредств. МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым", - заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Также вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии начальнику УРЛС УМВД по ХМАО Сергею Селезневу и начальнику отдела информации по Нижневартовску Сергею Усенко.

Накануне стало известно, что в школе № 42 в Нижневартовске в рамках урока профориентации школьники играли роли "протестующих" и "бойцов ОМОНа". На опубликованном видео было видно, что ребята в форме силовиков со щитами и дубинками выстроились в шеренгу в спортзале и задерживали "протестующих", которые в них кидали мячи.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру