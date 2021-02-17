Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев получил условный срок за растрату

Бывший глава Хабаровского края Виктор Ишаев получил от суда наказание в виде пятилетнего условного срока. Оглашение приговора длилось два день подряд.

Исаева судили за растрату, которую он допустил, работая на посту вице-президента "Роснефти" в 2014-2017 годах. Ущерб от его действий оценили в 7,5 млн рублей. Эта сумма образовалась в результате завышения цен на аренду помещений.

Вскоре после избрания ему меры пресечения (домашний арест) весной 2019 года бывший чиновник выплатил государству 5,7 млн рублей, вместе с тем не признав своей вины. Гособвинение запрашивало для него семь лет колонии общего режима.

Хабаровский край Ишаев возглавлял с 1996 по 2009 годы. После он стал президентским полпредом по ДФО.