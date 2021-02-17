Артиста Михаила Боярского выписали из больницы, сообщил в Instagram его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.

"Михаил Сергеевич едет домой. Выписан из больницы, его здоровью и жизни ничего не угрожает. Чувствует себя он прекрасно, уже завтра он будет играть на сцене театра Ленсовета", - сказал Боярский.

Михаила Боярского госпитализировали накануне. Его супруга Лариса Луппиан рассказала, что у артиста поднялась температура и слабость. Его доставили в отделение для пациентов с коронавирусом, но тест дал отрицательный результат. За 10 дней до ухудшения состояния Боярский сделал прививку от коронавируса.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.