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16:39

ЕСПЧ потребовал от властей России незамедлительно освободить Навального

фото ЗакС политика ЕСПЧ потребовал от властей России незамедлительно освободить Навального

Палата из семи судей Европейского суда по правам человека потребовала от российских властей незамедлительно освободить Алексея Навального, решение суда команда Навального опубликовала на его сайте.

Решение датировано 16 февраля. Оно было принято "в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства" и "в соответствии с Правилом 39 Регламента" ЕСПЧ, отметили сторонники Навального. Это правило гласит, что ЕСПЧ в исключительных случаях может принять обеспечительные меры, касающиеся жизни и здорья человека, и обязательные к исполнению государством, к которому они обращены.

Накануне о том, что ЕСПЧ может потребовать освобождения Навального, сообщали источники. В ответ на это в Минюсте России заявили, что российские власти подобное требование не исполнят, поскольку сочтут грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.

При этом адвокат Навального Ольга Михайлова в разговоре с "МБХ медиа" отметила, что решения по 39 правилу регламента ЕСПЧ – это "крайне редкая процедура, которая исполняется всеми государствами без исключения".

"Я не помню, чтобы такие требования ЕСПЧ ранее озвучивал, именно по освобождению из СИЗО. Обжаловать это решение невозможно, оно должно быть незамедлительно исполнено. Если государство его не исполняет, то уже комитет министров должен повлиять на ситуацию. Но его исполняют все страны", — пояснила Михайлова.

Ранее адвокаты Навального обратились в Совет Европы с призывом начать разбирательство о невыполнении Россией решений ЕСПЧ. Они напомнили, что ЕСПЧ в 2017 году выявил нарушения в судебном разбирательстве по делу "Ив Роше", требовал устранить нарушения, но Верховный суд России приговор Навальному так и не отменил.

В феврале 2021 года Симоновский суд Москвы ужесточил наказание по ходатайству ФСИН, заменив условный срок политика на реальное лишение свободы. Поводом стало то, что Навальный, будучи условно осужденным, не отмечался в ФСИН, поскольку проходил в Германии лечение после отравления в августе 2020-го.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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