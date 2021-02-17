Левые силы в Москве проведут акцию 23 февраля в формате встречи с депутатами

Лево-патриотическая оппозиция в Москве, которой мэрия не согласовала проведение 23 февраля протестной акции из-за коронавирусных ограничений, решила сменить формат и провести мероприятие более безопасно, в формате встречи с депутатами Госдумы. Об этом пишет "Свободная пресса" со ссылкой на лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова. Подобные встречи уже имели место нынешней зимой и проходили без эксцессов, тогда как протестные мероприятия другого типа подчас жестоко разгонялись силовиками.

Мероприятие в День советской армии с участием представителей КПРФ будет направлено против политических репрессий, за смену экономического курса и национализацию природных ресурсов.

Отметим, что в Петербурге проводить акцию 23 февраля у Финляндского вокзала ни КПРФ, ни "Коммунистам России" чиновники Смольного тоже не разрешили.