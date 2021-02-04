18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:54

Левые силы провели политическую акцию в центре Москвы, избежав задержаний

фото ЗакС политика Левые силы провели политическую акцию в центре Москвы, избежав задержаний

Члены КПРФ и активисты "Левого фронта" провели публичное мероприятие у стен Мосгоризбиркома с требованием включить в состав избирательных комиссий представителей оппозиции и провести честные выборы в Государственную думу. Поводом для встречи послужило то, что лево-патриотической оппозиции, как она себя называет, столичный Горизбирком отказал в допуске к 36 из 128 ТИКов в качестве членов комиссии с правом решающего голоса. Между тем, коммунисты и представители иных левых движений настаивают на своем представительстве в каждом из ТИКов.

Кроме того, на своих плакатах участники акции выразили протест против политических преследований и практики трехдневного голосования, к которой накануне глава ЦИК Элла Памфилова поручила подчиненным быть готовыми.

В отличие от недавних оппозиционных акций сторонников Алексея Навального, у правоохранителей не возникло претензий к собравшимся, в том числе связанных с коронавирусными ограничениями, и она прошла без эксцессов. Мероприятие прошло в формате встречи с депутатом ГД Валерием Рашкиным.

фото: "Левый фронт"

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

9:59 РБК: Муж телеведущей Скабеевой собрался пойти на выборы в Госдуму от "Единой России"

3 февраля, 11:30 Памфилова высоко оценивает вероятность проведения думских выборов в три дня

1 февраля, 18:45 Партия Миронова нацелилась на законодательную борьбу с коррупцией

1 февраля, 12:34 Турчак будет курировать избирательную кампанию единороссов в Петербурге

28 января, 17:59 "Агрессия и мудрость": Эсеры, "прилепинцы" и "Патриоты России" подписали общий манифест

28 января, 17:45 "Госдума ввела запреты – на это были основания"

27 января, 16:53 В Петербурге за полгода прибавилось 32 тысячи избирателей

26 января, 15:53 Жириновский уподобил Миронова главному герою "Мертвых душ"

26 января, 15:20 Псковский губернатор может возглавить список в областное собрание депутатов

25 января, 20:55 "В перспективе все равно объединимся": Миронов допустил слияние "Справедливой России" и КПРФ


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:57 В ЛДПР готовы "вернуть в легитимное русло" участников несанкционированных акций

17:56 Пребывающую под домашним арестом Соболь вновь навестили полицейские

17:32 Суд в Самаре оштрафовал автора трека "Аквадискотека" за танцы на акции 31 января

17:29 По делу о клевете на ветерана Навального вновь повезут в суд

16:54 Левые силы провели политическую акцию в центре Москвы, избежав задержаний

16:53 Прокурор запросил 5 лет колонии для Анастасии Шевченко по делу о "нежелательной" организации

16:33 Снегоприемные пункты Петербурга поставили рекорд нынешней зимы

16:28 Оператора Пулково вновь хотят привлечь к ответственности за сброс токсичных отходов в реку Новую

15:55 Петербургских школьников младших классов полностью обеспечили горячими обедами

15:50 Инфраструктура для массовых репрессий

15:39 Суд арестовал депутата ЗакСа Ленобласти Голикова по делу о 3 млн рублей

15:15 После обращения Ковалева Политехнический парк рекомендовали открыть с восточной стороны

14:59 Соболь оштрафовали за неповиновение полиции во время ожидания прилёта Навального во Внуково

14:41 Макаров наградил росгвардейцев, охранявших ЗакС в ходе протестов 31 января

14:01 Росгвардия потратила ещё 247 млн рублей на спецтехнику для разгона митингов

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru