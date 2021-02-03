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Поправки в Конституцию

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11:30

Памфилова высоко оценивает вероятность проведения думских выборов в три дня

фото ЗакС политика Памфилова высоко оценивает вероятность проведения думских выборов в три дня

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила о том, что высоко оценивает вероятность проведения осенних выборов в Государственную думу по новым правилам, то есть, в течение трех дней, передает ТАСС. Возглавляемое ей ведомство, по словам чиновницы, должно быть готовым к такому развитию событий.

"Наряду с традиционным голосованием дистанционное электронное голосование [будет проводиться] в пяти регионах, а также в Москве. Они [в Москве] будут проводить дистанционное электронное голосование на своей платформе, все остальные регионы - на той федеральной платформе, которую мы готовим с "Ростелекомом" и Минцифры", - приводятся ее слова.

При этом, несмотря на разные электронные площадки, правила будут едиными для всех регионов, подчеркнула Памфилова.

Напомним, что трехдневное голосование узаконили после того, как был признан успешным опыт голосования по поправкам в Конституцию в июне-июле. За или против новой редакции основного закона можно было проголосовать в течение целой недели и иногда - в самых неожиданных местах вроде придомовых скамеек и даже багажников автомобилей.

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