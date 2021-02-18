На территории Политеха открылся пункт вакцинации от COVID-19

На территории кампуса Политехнического университета на улице Хлопина, в поликлинике №76, начал работу новый пункт вакцинации от COVID-19. Получить инъекцию отечественной вакцины "Спутник V" здесь можно будет шесть дней в неделю. Студенты уже приступили к массовой вакцинации. Производственные мощности пункта рассчитаны на обслуживание 160 человек в день. На сегодняшний день сотрудники, работающие на объекте, располагают более 600 дозами "Спутника V".

"Нужно прививать минимум 8 тыс. человек в день, чтобы до конца этого года сформировать иммунитет у 3 млн петербуржцев. Поэтому мы решили проявить инициативу и помочь городу. С учетом того, что Политех - один из крупнейших вузов города, у нас учатся и работают около 40 тыс. человек, мы объявляем в университете массовую прививочную кампанию", - приводятся слова ректора вуза Андрея Рудского.

Накануне аналогичный объект, относящийся к поликлинике №37 заработал в стенах Михайловского театра. Прививать там планируют работников культуры. Всего в городе доступно более 120 пунктов вакцинации от коронавируса.