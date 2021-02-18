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Муниципал

13:22

В МО "Южно-Приморский" передумали проводить "брейн-ринг" на тему несанкционированных митингов

фото ЗакС политика В МО "Южно-Приморский" передумали проводить "брейн-ринг" на тему несанкционированных митингов

Местная администрация МО "Южно-Приморский" отменила конкурс на проведение интеллектуальных игр для подростков на тему опасности несанкционированных протестных акций, обнаружили "Открытые медиа".

По информации издания, распоряжение об отмене конкурсной процедуры было опубликовано 17 февраля, после того как о запланированных муниципалитетом мероприятиях написали СМИ.

Напомним, муниципалы хотели заказать "брейн-ринг" для подростков. Интеллектуальные викторини должны были посвятить "теме предупреждения участия детей в протестной деятельности, в том числе ответственности за участие в несанкционированных массовых протестах (акциях)". Помимо конкурсов, несовершеннолетним жителям округа планировалось прочитать лекции.

Организатору мероприятия были готовы заплатить из местного бюджета 1,16 млн рублей.

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