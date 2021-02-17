Детям в МО "Южно-Приморский" прочтут лекции об опасностях несанкционированных акций

Муниципалы из МО "Южно-Приморский" проведут на своей территории встречи с подростками, на которых их просветят относительно вреда и опасности несанкционированных протестов и участия в подобных митингах. На соответствующую госзакупку ценой с начальной ценой контракта 1,16 млн рублей обратили внимание "Открытые медиа". Мероприятие пройдет в формате "брейн-ринга".

Документация, прилагаемая к закупке, предполагает, что как минимум три вопроса в ходе интеллектуальной викторины "должно быть посвящено теме предупреждения участия детей в протестной деятельности, в том числе ответственности за участие в несанкционированных массовых протестах (акциях)".

Помимо викторины, несовершеннолетних жителей округа также ждут лекции. Одна из них носит название "Подросток и преступление".

"На мероприятии должны быть разобраны самые распространëнные преступления в подростковой среде, в том числе участие в массовых протестных акциях (митингах), должно быть произведено обсуждение причин преступлений", - гласит ее описание.

Напомним, что российскую власть и ведущих информационно-аналитических передач на федеральных телеканалах нынешней зимой особенно беспокоит возможное участие в протестных митингах и шествиях несовершеннолетних россиян. За одно только их присутствие на акции 31 января в поддержку Алексея Навального наказали 200 более взрослых.