За участие несовершеннолетних в акции 31 января наказали более 200 россиян

Замначальника управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров, выступая в стенах Государственной думы, объявил, что свыше 200 родителей и иных официальных представителей детей понесли наказание из-за участия последних в несанкционированной протестной акции 31 января.

"И хотелось бы отметить, что эти несогласованные акции прошли не так масштабно, как их позиционировала или заранее объявляла оппозиция. Они в общем-то были не так многочисленны"", - цитирует его речь РИА "Новости".

Говоря об организаторах несанкционированных акций, которые находятся за рубежом, он подчеркнул, что нужно найти действенный способ привлечения их к ответственности.

"Может быть, нужно продумать какие-то механизмы привлечения к административной ответственности в заочном режиме", - произнес представитель силового ведомства.

Отметим, что только задержанных по всей стране в связи с протестами 31 января проект "ОВД-Инфо" насчитал более пяти тысяч.