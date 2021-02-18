Шишлов просит Смольный разрешить возложение цветов в день памяти Немцова

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов направил письмо губернатору Александру Беглову письмо, в котором просит адресата пойти навстречу горожанам, чтущим память убитого шесть лет назад политика Бориса Немцова, и дать им провести ставшее традиционным для 27 февраля траурное мероприятие.

Шишлов обращает внимание, что организаторы сами осознают ситуацию с коронавирусом и потому не настаивают на проведении марша, как в предыдущие годы. Поэтому, считает уполномоченный по правам человека, было бы разумно позволить людям беспрепятственно возложить цветы к Соловецкому камню. Чиновник также напоминает главе города, что 7 ноября прошлого года уже был опыт благополучного проведения публичного мероприятия. В тот день петербуржцы, не нарушая коронавирусных ограничений и общественного порядка, отметили очередную годовщину Октябрьской революции.

Ранее к Беглову с аналогичной просьбой обратились сами организаторы акции памяти Немцова: политик Борис Вишневский, журналисты Диана Качалова и Валерий Нечай и другие.

Бориса Немцова, находившегося в оппозиции к действующей власти, застрелили возле Кремля в 2015 году. Исполнители преступления получили длительные сроки заключения, заказчик не назван до сих пор.

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