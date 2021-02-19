Росавиация не подтвердила возобновление чартерных рейсов из РФ в курортные города Египта

Федеральное агентство воздушного транспорта не подтвердило информацию о планах Египта возобновить авиасообщение между Россией и двумя курортными городами страны, передает ТАСС.

"Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта", - заявили в агентстве.

Ранее Министерство гражданской авиации Египта сообщило, что Москва и Каир договорились о возобновлении полетов, но точной даты пока нет. При этом египетское издание Al-Ahram писало, что чартерное сообщение между Россией курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх может возобновиться с 28 марта.

Авиасообщение между Египтом и Россией оказалось прервано в 2015 году после авиакатастрофы над Синаем. В 2018 года возобновились прямые рейсы в Каир.