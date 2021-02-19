Пять прививочных пунктов в торговых центрах Петербурга начнут работу с 24 февраля

Губернатор Петербурга Александр Беглов после заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что в торгово-разлекательных центрах города 24 февраля будут открыты пять пунктов вакцинации, сообщили в Смольном.

В эфире телеканала "78" вице-губернатор Олег Эргашев уточнил, что пункты вакцинации будут открыты в "Невском центре", "Сити Молле", "Европолисе", "Охта Молле" и "Жемчужной плазе".

По словам Беглова, власти города рассматривают возможность открытия еще 10 подобных пунктов. Пока всего в городе действуют 126 пунктов вакцинации, по соглашению с Минздравом их число должно возрасти до 146. На 19 февраля уже привились 187 тысяч петербуржцев, из которых полный цикл вакцинации прошли 47,7 тысяч.

Ранее прививочный пункт открылся в Михайловском театре.

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