В Петербурге ожидается многократное повышение снежного покрова

В начале следующей недели Петербург с большой долей вероятности примет бурные снегопады, пишет ТАСС со ссылкой на главного городского синоптика Александра Колесова. Если сейчас высота снежного покрова составляет 20 см, то в ближайшие дни следует ожидать, что она увеличится до значения 50 см.

"Такое количество снега в этот период наблюдалось в городе только в 2010 и 2011 годах. Но в те годы к концу февраля снежный покров превысил 60 см", - рассказал Колесов.

В начале будущей недели снега должно выпасть так много, что это составит до 65-80% от месячной нормы февраля. При этом температура продолжит держаться в пределах от -4 до -11 градусов. На потепление можно рассчитывать только ближе к самому концу месяца.

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